Нижегородцам вернут деньги за билеты на отмененные 24 февраля рейсы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцам вернут деньги за билеты на отмененные 24 февраля рейсы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, пассажир имеет право на возврат уплаченной платы за перелет в случае его отмены или задержки, а также изменения маршрута перевозки или выполнения рейса.

Сообщается, что после приостановки работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможности выполнения авиакомпаниями рейсов, сообщаем, пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты либо обменять билеты на другие даты. Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты, и подать соответствующее заявление.

Для дополнительных консультаций нижегородцы могут обратиться в региональное управление Роспотребнадзора по номерам: 4380942, 4364658, 4380872.

Напомним, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России. Это связано с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.