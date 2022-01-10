Воздушным судам Великобритании запретили полеты в РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Воздушным судам Великобритании запретили полеты в РФ. Об этом сообщает Росавиация.

Согласно информации, 25 февраля с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, связанных с гражданами Великобритании или зарегистрированных в Великобритании. Запрет распространяется на рейсы в города России, а также на транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации.

Сообщается, что данная мера принята в качестве ответа на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении ограничения полетов российских самолетов.

Ранее Лондон ввел санкции в отношении "Аэрофлота", которому запретили летать в Великобританию.

Напомним, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России. Это связано с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.