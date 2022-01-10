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Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
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Общество

Школьники посетили Дзержинскую ТЭЦ

25 февраля 2022 13:16  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

Школьники - учащиеся 10-х и 11-х классов средней школы №36 посетили Дзержинскую ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, экскурсия была организована компанией в рамках корпоративной программы "Открытый турникет".

Старшеклассники побывали в основных цехах станции, на щитах управления. Специалисты ТЭЦ рассказали им, как рождаются свет и тепло, как устроено и работает современное энергетическое оборудование и новейшие, основанные на цифровых технологиях, системы управления.

"Дзержинская ТЭЦ сегодня – современное, высокоэффективное энергопредприятие. Только за последние два года здесь введены в эксплуатацию новые энергетический и водогрейный котлы, реализованы другие масштабные проекты технического перевооружения. Мы думаем о будущем станции, о тех, кому со временем предстоит пополнить ее коллектив. Задача проекта "Открытый турникет" – привлечь внимание школьников к энергетике, и было приятно видеть живой интерес, с которым знакомились с ТЭЦ наши юные гости. Будет прекрасно, если для кого-то из них нынешняя поездка окажется первым шагом в профессию", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

В начале марта на станции побывают ученики еще двух дзержинских школ.

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Теги:
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