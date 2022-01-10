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Общество

Стоимость продуктового набора на блины выросла на 11% в Нижегородской области

25 февраля 2022 14:38  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже на следующей неделе начнётся один из любимых народных праздников - Масленица. В 2022 году масленичная неделя приходится на период с 28 февраля по 6 марта.

Традиционным угощением на Масленицу, которое в изобилии готовятся к праздничному столу, являются блины. Заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева рассказала, во сколько жителям региона обойдётся это угощение в 2022 году.

Эксперт уточнила, что для расчёта берётся традиционный рецепт блинов: на 1 л молока - 400 г муки, 4 яйца, по 50 г сливочного и растительного масла, 60 г сахарного песка и 3 г соли. Стоимость данного набора рассчитана Нижегородстатом по данным еженедельного мониторинга цен по состоянию на 18 февраля и составляет 158 рублей.

По сравнению с прошлогодними данными, стоимость набора продуктов выросла на 11%. За год из этого списка наиболее подорожали сахарный песок и сливочное масло (на 18-19%). Менее всего цена поднялась на яйца - на 3,7% за год.

В Нижегородстате сообщили также, что по данным на 18 февраля средняя цена 1 литра пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности в регионе составила 67,11 рубля. Пшеничную муку можно купить в среднем за 42,49 рубля за килограмм.

Елена Груздева также сообщила, насколько изменились цены на продукты, которые обычно подаются к блинному столу в качестве начинок.Так, стоимость мёда за год увеличилась всего на 2% и составляет около 445 руб. за килограмм. Варенье, джем, повидло в магазинах можно купить по цене 306,14 руб. за килограмм, сметану – за 227,11 руб. за килограмм, сгущенное молоко – примерно за 103,42 руб. за банку 400 г.

Эти продукты подорожали за год в среднем на 7-15%. А вот цены на деликатесные продукты (например, красную икру) выросли почти на 20%.

Ранее сообщалось, что блинную муку с высоким содержанием опасного токсина обнаружили в Нижегородской области.

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Теги:
Масленица Нижегородстат Продовольствие
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