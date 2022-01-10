Роман Любарский: "Принятое решение в конечном итоге задаст абсолютно новый вектор для развития наших стран" Политика

Роман Любарский

"Принятое решение в конечном итоге задаст абсолютно новый вектор для развития наших стран", - заявил депутат Госдумы Роман Любарский, комментируя начало военной операции на Донбассе.

По его словам, решение президента России о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР стало закономерным.

"Это решение стало закономерным итогом политики Киева. Они на протяжении 8 лет поступательно ограничивали права жителей республик. Эти люди, захватившие власть в результате государственного переворота, ежедневно подвергали жителей Донбасса вооруженной агрессии. Запрещали гражданам своей страны использовать родной для них русский язык даже в быту, делали все, чтобы на государственном уровне принудительно разделить людей по национальному, языковому признаку", - сказал депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский.

Депутат отметил, что принятые президентом решения не направлены против граждан Украины, напротив, результатом спецоперации должна стать денацификация Украины.

"Силы спецоперации уважительно настроены по отношению к мирным гражданам Украины, военнослужащим, принявшим решение сложить оружие. Убежден, что сегодняшние действия направлены и послужат сохранению глобального мира и в конечном итоге зададут абсолютно новый вектор для развития наших стран", - заявил Роман Любарский.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей и граждан Российской Федерации", - сказал Владимир Путин.