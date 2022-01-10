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Бизнес

Банк России принял решение о присоединении "Росгосстрах Банка" к банку "Открытие"

25 февраля 2022 16:53  [93] Бизнес

Банк России рассмотрел вопрос о реорганизации банка "Открытие" и принял решение о присоединении к нему Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк". Об этом сообщили в пресс-службе "Открытия".

Решение принято Банком России как единственным акционером банка "Открытие". Интеграция "РГС Банка" будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие", при этом финансирование клиентов из сферы автобизнеса останется для нее одним из профильных направлений.

Присоединение "РГС Банка" позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы "Открытие".

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.

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Теги:
Банки Открытие росгосстрах
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