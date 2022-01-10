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Общество

Прокуратура оштрафовала подрядчика реконструкции очистных сооружений в Первомайске

25 февраля 2022 17:32  [73] Общество

Фото: Алексей Кожевников

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала подрядчика реконструкции очистных сооружений в Первомайске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, нижегородская природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства при реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

В ходе проверки было выявлено нарушение срока исполнения контракта по выполнению работ при реконструкции очистных сооружений в городе Первомайске Нижегородской области.

В связи с этим в отношении организации и ее руководителя было возбуждены административные дело по статье 7.32 ч. 7 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). По результатам их рассмотрение подрядчику был назначен штраф в 51,4 млн рублей, а должностному лицу на сумму в 2,6 млн рублей.

Напомним, что общая стоимость реконструкции очистных сооружений в Первомайске составляет 338 млн рублей.

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Теги:
очистные сооружения Первомайский г.о. Прокуратура
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