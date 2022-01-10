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Общество

Конкурс "Юный художник и автор" стартовал в Нижнем Новгороде

25 февраля 2022 17:55  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Конкурс "Юный художник и автор" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в департаменте общественных отношений городской администрации.

Согласно информации, в 2022 году темой конкурса стала - " Сохранение водных ресурсов – миссия нашего поколения". Участие могут принять авторы от 13 до 18 лет.

По словам специалистов департамента, в своих произведениях участники конкурса должны продемонстрировать свое отношение к проблеме рационального водопользования и ответственности современного поколения за будущее водных ресурсов планеты. Авторы могут представить свою творческую работу в одной из шести номинаций: "Рисунок", "Digital" (Цифровое искусство), "Фотография", "Проза", "Поэзия" и "Музыка".

Пять лучших работ в каждой номинации будут отправлены в Филадельфию (США) для участия в международном конкурсе. Его победители будут объявлены на Саммите молодых лидеров в США и получат денежные призы.

Работы принимаются в цифровом формате на e-mail: e.kasandina@admgor.nnov.ru до 15 марта 2022 года.

СПРАВКА:

Ежегодно с 1998 года учащиеся школ Нижнего Новгорода участвуют в конкурсе "Юный художник и автор" городов-побратимов Филадельфия (США) под эгидой Международной организации породнённых городов. 

Участники от Нижнего Новгорода – победители международного конкурса: Ольга Лушина (1998), Юля Ерофеева (2000), Марина Яшина (2001), Юлия Соколова и Ирина Генеральская (2014).

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Теги:
Конкурсы Художник
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