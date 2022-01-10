Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приёмы граждан в своих избирательных округах Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

На текущей неделе депутаты городской Думы Нижнего Новгорода провели приёмы граждан в своих избирательных округах. Встречи проводились как в очном, так и в онлайн форматах.

"Приём граждан - важная составляющая работы депутата. Ко мне обращаются жители со всего города. В мою общественную приемную на улице Бекетова поступило более 20 обращений. Половина из них уже проработана с положительным итогом. Стараюсь, чтобы все вопросы нижегородцев решались оперативно", - сказал председатель Гордумы Олег Лавричев по итогам встречи с гражданами.

Общественная приемная Олега Лавричева работает с 1 декабря 2021 года по адресу: ул. Бекетова, 37.

Обращения также принимаются по телефону 8 (831) 412-03-32 и электронной почте: priem-lavrichev@yandex.ru.

Депутат городской Думы Роман Пономаренко провёл приемы граждан 22 и 24 февраля на избирательном округе №3.

"Я и мои помощники всегда готовы поддержать тех, кому это необходимо: оказываем материальную, юридическую и часто даже психологическую помощь социально незащищенным гражданам. В период пандемии помогали пенсионерам, испытывавшими трудности с покупкой продуктов и товаров первой необходимости. В зоне нашего внимания - жители старых домов народной стройки, которым нужно содействие в решении бытовых проблем. Также по-возможности стараемся помогать при поступлении заявок на ремонт от детсадов и школ, реагируем на просьбы жителей округа по установке и приведению в порядок детских площадок и организуем мероприятия для подрастающего поколения по линии дополнительного образования. Хотелось бы, чтобы люди об этом знали и не стеснялись чаще обращаться к своему депутату!", - прокомментировал депутат .

Адрес депутатского центра Автозаводского района - пр. Октября, д.23,

Общественная приемная депутата в округе № 3 - ул. Прыгунова, д.8,

На прием можно записаться по телефонам 295-51-41, 8-910-888-11-28.

Главными темами беседы депутата, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы Карима Ибрагимова с жителями округа №8 стали проблемы ЖКХ и вопросы соблюдения трудового законодательства.

"Очного приема, к сожалению, не получилось, но на все вопросы граждан мне удалось ответить по телефону и электронной почте. Часто нижегородцы обращаются за юридической консультацией для защиты своих прав и интересов в самых разных жизненных обстоятельствах. Мы ценим доверие людей и стараемся их правильно ориентировать, чтобы возникающие проблемы быстро решались", - рассказал Карим Ибрагимов.

Приёмная депутата Ибрагимова расположена на ул. Героя Васильева, д.22; тел.: 8-987-758-74-94;

электронная почта: ozsknn@mail.ru, csysha.2010@mail.ru.

Депутат, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и заместитель председателя постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы Ольга Балакина очно встречается с жителями округа №28 в депутатской приёмной.

"Каждый депутат старается помочь жителям своего округа, знает, какие есть проблемы и использует все имеющиеся ресурсы и возможности для улучшения жизни граждан на подшефной территории. Традиционно участие депутата требуется при проведении частичного ремонта или замены оборудования в учреждениях образования и культуры. К примеру, в прошлом году благодаря выделению средств из депутатского фонда в трёх школах и семи детсадах появились новые пластиковые окна и двери. Также среди приобретений по просьбам руководителей учреждений – бытовая техника, мебель, светильники, текстиль и посуда", - рассказала депутат.

Как отметила Ольга Балакина, ближайшие планы по работе в округе связаны с организацией праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта, в новом соседском центре на базе ТОС "Верхние Печёры". Также продолжится сотрудничество с активными гражданами.

"У нас налажено "тройственное" оперативное взаимодействие по вопросам благоустройства и доступности городской среды: активисты передают в депутатскую приемную свои замечания, где открытый люк или ненадлежащая уборка снега, а мы направляем их в администрацию Нижегородского района, которая сразу устраняет все недочёты. Сообща можно добиться всего, что нужно для комфортной жизни людей!", - пояснила Ольга Балакина.

Адрес депутатской приёмной округа №28: ул.Лопатина, д. 5б.

Запись по тел.: 460-84-59, 8-908-236-00-24.