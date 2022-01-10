Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2022 19:15  [53] Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приёмы граждан в своих избирательных округах
25 февраля 2022 18:58  [66] Рюкзаки с полным комплектом канцтоваров для школьников из Донбасса закупят на собранные "Единой Россией" деньги
25 февраля 2022 18:46  [141] Олег Лавричев: "Песни Бориса Мокроусова были душевным лекарством для людей"
25 февраля 2022 18:33  [94] Более 600 добровольцев очищают от снега места воинских захоронений в Нижегородской области
25 февраля 2022 17:55  [131] Конкурс "Юный художник и автор" стартовал в Нижнем Новгороде
25 февраля 2022 17:32  [128] Прокуратура оштрафовала подрядчика реконструкции очистных сооружений в Первомайске
25 февраля 2022 16:37  [146] Программа туристического кешбэка завершится 1 марта
25 февраля 2022 16:23  [153] Архитектурный конкурс двух высоток на Черниговской набережной планируется провести в Нижнем Новгороде
25 февраля 2022 16:10  [129] "Теплоэнерго" планирует сохранить темп обновления сетей на уровне 5% от их общей протяженности
25 февраля 2022 15:42  [181] Поставка всех призматических свай завершена на 99% в рамках строительства М-12 в Нижегородской области
Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приёмы граждан в своих избирательных округах

25 февраля 2022 19:15  [53] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

На текущей неделе депутаты городской Думы Нижнего Новгорода провели приёмы граждан в своих избирательных округах. Встречи проводились как в очном, так и в онлайн форматах.

"Приём граждан - важная составляющая работы депутата. Ко мне обращаются жители со всего города. В мою общественную приемную на улице Бекетова поступило более 20 обращений. Половина из них уже проработана с положительным итогом. Стараюсь, чтобы все вопросы нижегородцев решались оперативно", - сказал председатель Гордумы Олег Лавричев по итогам встречи с гражданами.

Общественная приемная Олега Лавричева работает с 1 декабря 2021 года по адресу: ул. Бекетова, 37.

Обращения также принимаются по телефону 8 (831) 412-03-32 и электронной почте: priem-lavrichev@yandex.ru.

Депутат городской Думы Роман Пономаренко провёл приемы граждан 22 и 24 февраля на избирательном округе №3.

"Я и мои помощники всегда готовы поддержать тех, кому это необходимо: оказываем материальную, юридическую и часто даже психологическую помощь социально незащищенным гражданам. В период пандемии помогали пенсионерам, испытывавшими трудности с покупкой продуктов и товаров первой необходимости. В зоне нашего внимания - жители старых домов народной стройки, которым нужно содействие в решении бытовых проблем. Также по-возможности стараемся помогать при поступлении заявок на ремонт от детсадов и школ, реагируем на просьбы жителей округа по установке и приведению в порядок детских площадок и организуем мероприятия для подрастающего поколения по линии дополнительного образования. Хотелось бы, чтобы люди об этом знали и не стеснялись чаще обращаться к своему депутату!", - прокомментировал депутат .

Адрес депутатского центра Автозаводского района - пр. Октября, д.23,
Общественная приемная депутата в округе № 3 - ул. Прыгунова, д.8,
На прием можно записаться по телефонам 295-51-41, 8-910-888-11-28.

Главными темами беседы депутата, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы Карима Ибрагимова с жителями округа №8 стали проблемы ЖКХ и вопросы соблюдения трудового законодательства.

"Очного приема, к сожалению, не получилось, но на все вопросы граждан мне удалось ответить по телефону и электронной почте. Часто нижегородцы обращаются за юридической консультацией для защиты своих прав и интересов в самых разных жизненных обстоятельствах. Мы ценим доверие людей и стараемся их правильно ориентировать, чтобы возникающие проблемы быстро решались", - рассказал Карим Ибрагимов.

Приёмная депутата Ибрагимова расположена на ул. Героя Васильева, д.22; тел.: 8-987-758-74-94;
электронная почта: ozsknn@mail.ru, csysha.2010@mail.ru.

Депутат, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и заместитель председателя постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы Ольга Балакина очно встречается с жителями округа №28 в депутатской приёмной.

"Каждый депутат старается помочь жителям своего округа, знает, какие есть проблемы и использует все имеющиеся ресурсы и возможности для улучшения жизни граждан на подшефной территории. Традиционно участие депутата требуется при проведении частичного ремонта или замены оборудования в учреждениях образования и культуры. К примеру, в прошлом году благодаря выделению средств из депутатского фонда в трёх школах и семи детсадах появились новые пластиковые окна и двери. Также среди приобретений по просьбам руководителей учреждений – бытовая техника, мебель, светильники, текстиль и посуда", - рассказала депутат.

Как отметила Ольга Балакина, ближайшие планы по работе в округе связаны с организацией праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта, в новом соседском центре на базе ТОС "Верхние Печёры". Также продолжится сотрудничество с активными гражданами.

"У нас налажено "тройственное" оперативное взаимодействие по вопросам благоустройства и доступности городской среды: активисты передают в депутатскую приемную свои замечания, где открытый люк или ненадлежащая уборка снега, а мы направляем их в администрацию Нижегородского района, которая сразу устраняет все недочёты. Сообща можно добиться всего, что нужно для комфортной жизни людей!", - пояснила Ольга Балакина.

Адрес депутатской приёмной округа №28: ул.Лопатина, д. 5б.
Запись по тел.: 460-84-59, 8-908-236-00-24.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Депутаты Прием граждан
Поделиться:
Новости по теме
01 декабря 2021 17:05  [518] Общественная приёмная председателя городской Думы открылась в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph