"Единая Россия" организует дополнительную помощь для жителей Донбасса Общество

Единая Россия организует дополнительную помощь для жителей Донбасса

"Единая Россия" организует дополнительную помощь волонтеров жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия".

Согласно информации, партия привлечет волонтеров не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик.

Как заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, стоит задача помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни.

"Единая Россия" открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию ЕР уже проводила в начале пандемии коронавируса – благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.

"Партия запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи", - отметил Андрей Турчак. По его словам, важно, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами.

Также стало известно, что ЕР запускает "Поезда здоровья" на Донбассе. Медики будут помогать жителям ДНР и ЛНР стационарно, оборудованием и медикаментами.

"Огромное количество нижегородцев откликнулись на призыв о помощи. В сборе денежных средств принимают участие все наши депутаты и активисты регионального отделения. Посоветовавшись со всеми ведомствами и получив запрос от самих жителей, поняли, что важно обеспечить детей всем необходимым для учебы. Это основной запрос, который мы в силах закрыть собранными средствами. Уже в ближайшие дни ребята вернуться к обучению в школах, у них для этого будет все необходимое", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов.

Ранее сообщалось, что первый автопоезд от “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса.