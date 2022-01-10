Колебания температуры от -12° до +2° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Колебания температуры от -12° до +2° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков сегодня в течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +1..+3°, ветер северный, умеренный. Давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью также прогнозируется переменная облачность, похолодание до -10..12°.

Температура воздуха днем в Нижегородской области составит 0..+2°, ветер слабый. 2 марта ожидается переменная облачность: ночью -10..12°, днем 0..+2°.

3 и 4 марта в регионе синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, местами дымка. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0..+2°.

К концу недели в регионе ожидается небольшой снег, возможен туман. Ночью в Нижегородской области ожидается похолодание до -7..-9°, а днем потеплеет до -3..-5°. В этот же день ожидается усиление ветра до 12 м/с.

6 марта прогнозируется переменная облачность, местами дымка; ночью -7..-9°, днем -3..-5°, ветер слабый.