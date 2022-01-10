Оппозиционеры из России просят не накладывать на них западные санкции Политика

Фото: Александр Воложанин

Оппозиционеры из России просят не накладывать на них западные санкции.

Ранее телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к западным странам с просьбой не накладывать санкции на российскую оппозицию. В то же время политический обозреватель, главный редактор издания "Новое дело" Вадим Андрюхин в интервью pravda-nn.ru рассказал, что может скрываться за такой просьбой.

По его словам, поведение этих персонажей всегда поражало своим цинизмом и неадекватностью.

"Это любовь зарабатывать исключительно здесь, в России (ведь на Западе они никому не нужны), а деньги тратить там. И сейчас они подают сигналы: мы же вредим России, поэтому вы нас не трогайте. Этим ребятам сейчас лучше помолчать и не вылезать по многим причинам. И не только потому, что эти выступления циничны по отношению к стране, в которой они живут. Но и потому, что по мере усугубления конфликта придется сделать однозначный выбор", - отметил Вадим Андрюхин.

Он также сообщил, что уже видна и ощутима тенденция - звучат призывы изгнать всех россиян, независимо от их политической позиции. Причем, эти заявление звучат из уст вполне официальных лиц — американских конгрессменов, членов британского парламента. При этом, например, в Чехии за позицию сочувствия России могут возбудить уголовное дело и дать до трех лет лишения свободы.

В заключение эксперт отметил, что, вероятно, в России будут приняты зеркальные меры. "Поэтому оппозиционерам я советовал бы очень подумать, прежде чем делать какие-то заявления. Иначе они могут сильно пожалеть", - резюмировал Вадим Андрюхин.