Автоцентр "Злата" приглашает на тест-драйв ŠKODA KODIAQ Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Автоцентр "Злата" приглашает на тест-драйв ŠKODA KODIAQ.

Согласно информации, российская премьера обновленного ŠKODA KODIAQ состоялась еще в сентябре 2021 года, но в шоу-румах дилеров модель появилась только с 26 февраля этого года.

Для тест-драйва в дилерском центре автоцентра "Злата" доступна полноприводная версия Style с двигателем 1,4 TSI и 6-ступенчатая коробкой передач DSG. Напомним, что обновленный ŠKODA KODIAQ пока доступен для заказа в комплектациях Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K.

Петр Шольц, руководитель марки ŠKODA в России: "Продолжая историю успеха первого семейного внедорожника чешского бренда на российском рынке, мы с гордостью представляем обновление KODIAQ. Эффектный дизайн экстерьера и усовершенствованный интерьер, улучшенные показатели аэродинамики, повышенные безопасность и комфорт – все это, наряду с традиционными достоинствами модели, воплощает в себе приверженность ŠKODA высоким стандартам качества и стремление предлагать все самое лучшее своим клиентам и их семьям".

Обновленный KODIAQ приобрел еще более уверенный образ. Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора, увеличенной в размерах, подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Помимо впечатляющего простора, модель предлагает высококачественный интерьер с безупречно вписанными деталями. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Моторная гамма обновленного KODIAQ предполагает три бензиновых и один дизельный мотор, однако на сегодняшний день не все варианты доступны к заказу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж автоцентра "Злата".

Итак варианты двигателей/трансмиссии:

1.4 TSI / 125 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач 4х2

1.4 TSI / 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х2 и 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х4

2.0 TSI / 180 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

2.0 TDI / 150 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

Более подробная информация об обновленном ŠKODA KODIAQ доступна на официальном сайте автоцентра по ссылке.

Запись на тест-драйв доступна по (831) 233-11-11, а также на сайте.