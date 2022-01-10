Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
28 февраля 2022 11:30  [25] Цифровая платформа "Росгосстраха" "Мой_Сервис Авто" предлагает новый сервис и скидки к 8 марта
28 февраля 2022 11:17  [124] Автоцентр "Злата" приглашает на тест-драйв ŠKODA KODIAQ
28 февраля 2022 10:35  [84] ОМК заключила контракт с Тулачермет на поставку чугуна
25 февраля 2022 16:53  [710] Банк России принял решение о присоединении "Росгосстрах Банка" к банку "Открытие"
25 февраля 2022 13:43  [580] Банк "Открытие": санкции не окажут существенного влияния на работу банка
25 февраля 2022 12:56  [809] Арбитражный суд Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей
25 февраля 2022 12:45  [1047] "Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства"
25 февраля 2022 09:23  [608] Олег Лавричев предложил запустить проект "Промышленный Нижний" для студентов
24 февраля 2022 20:01  [910] Нижегородский Минпром подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Союза машиностроителей России
24 февраля 2022 12:42  [573] Сборы группы "Росгосстрах" за 2021 год выросли на 17%
Бизнес

Автоцентр "Злата" приглашает на тест-драйв ŠKODA KODIAQ

28 февраля 2022 11:17  [124] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Автоцентр "Злата" приглашает на тест-драйв ŠKODA KODIAQ.

Согласно информации, российская премьера обновленного ŠKODA KODIAQ состоялась еще в сентябре 2021 года, но в шоу-румах дилеров модель появилась только с 26 февраля этого года.

Для тест-драйва в дилерском центре автоцентра "Злата" доступна полноприводная версия Style с двигателем 1,4 TSI и 6-ступенчатая коробкой передач DSG. Напомним, что обновленный ŠKODA KODIAQ пока доступен для заказа в комплектациях Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K.

Петр Шольц, руководитель марки ŠKODA в России: "Продолжая историю успеха первого семейного внедорожника чешского бренда на российском рынке, мы с гордостью представляем обновление KODIAQ. Эффектный дизайн экстерьера и усовершенствованный интерьер, улучшенные показатели аэродинамики, повышенные безопасность и комфорт – все это, наряду с традиционными достоинствами модели, воплощает в себе приверженность ŠKODA высоким стандартам качества и стремление предлагать все самое лучшее своим клиентам и их семьям".

Обновленный KODIAQ приобрел еще более уверенный образ. Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора, увеличенной в размерах, подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Помимо впечатляющего простора, модель предлагает высококачественный интерьер с безупречно вписанными деталями. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Моторная гамма обновленного KODIAQ предполагает три бензиновых и один дизельный мотор, однако на сегодняшний день не все варианты доступны к заказу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж автоцентра "Злата".

Итак варианты двигателей/трансмиссии:

  • 1.4 TSI / 125 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач 4х2
  • 1.4 TSI / 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х2 и 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х4
  • 2.0 TSI / 180 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG
  • 2.0 TDI / 150 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

Более подробная информация об обновленном ŠKODA KODIAQ доступна на официальном сайте автоцентра по ссылке.

Запись на тест-драйв доступна по (831) 233-11-11, а также на сайте.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph