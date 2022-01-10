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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Политика

СМИ опровергли отказ Владимира Зеленского эвакуироваться

28 февраля 2022 11:44  [177] Политика

Фото: войнкасфейками.рф

СМИ опровергли отказ Владимира Зеленского эвакуироваться. Об этом сообщается на сайте войнасфейками.рф.

Фотомодель Ким Кардашьян в своем Instagram-аккаунте опубликовала слова президента Украины о том, что он отказался эвакуироваться и попросил принести ему амуницию. Восхищаясь действиями Владимира Зеленского, она добавила, что гордится теми, кто прилагает усилия, чтобы стать лучшей версией себя.

Данный пост был опубликован во многих украинских телеграм-каналах.

Однако, фотография президента Украины в амуниции была сделана в 2021 году во время осмотра позиций ВСУ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Зеленский покинул столицу Украины и находится во Львове, а не на передовой.

По информации портала Readovka, президент Украины, скорее всего, уехал в Германию, где после окончания военной операции сформирует правительство в изгнании.

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Теги:
Эвакуация
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