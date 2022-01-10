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СМИ опровергли отказ Владимира Зеленского эвакуироваться. Об этом сообщается на сайте войнасфейками.рф.
Фотомодель Ким Кардашьян в своем Instagram-аккаунте опубликовала слова президента Украины о том, что он отказался эвакуироваться и попросил принести ему амуницию. Восхищаясь действиями Владимира Зеленского, она добавила, что гордится теми, кто прилагает усилия, чтобы стать лучшей версией себя.
Данный пост был опубликован во многих украинских телеграм-каналах.
Однако, фотография президента Украины в амуниции была сделана в 2021 году во время осмотра позиций ВСУ. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Зеленский покинул столицу Украины и находится во Львове, а не на передовой.
По информации портала Readovka, президент Украины, скорее всего, уехал в Германию, где после окончания военной операции сформирует правительство в изгнании.
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