УФНС Нижегородской области возобновляет приём граждан в штатном режиме с 1 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Налоговые инспекции Нижегородской области с 1 марта года возобновляют приём граждан в штатном режиме. Теперь налогоплательщики могут посетить отделения УФНС без предварительной записи.

Напомним, в конце января региональное УФНС заявило о переходе в дистанционный режим работы из-за коронавируса.

С 1 марта данные ограничения отменяются, но по-прежнему сохранится требование о посещении отделений в масках. Действует и рекомендация не посещать общественные места при наличии признаков простудных заболеваний.

Стоит отметить, что большинство вопросов по налогам можно решить при помощи доступных онлайн-сервисов. Так, например, в личных кабинетах для физических, юридических лиц и ИП есть возможность уплатить налоги, уточнить информацию о имуществе, получить ИНН, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение или покупку недвижимости, уточнить информацию о платежах и другое.

Кроме того, ряд налоговых вопросов можно решить в МФЦ.

Актуальная информация о режиме работы территориальных пунктов УФНС размещена на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 февраля подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Согласно информации, в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в торгово-развлекательные центры, театры, концертные залы, а также на массовые мероприятия.