Убившую уже третьего по счёту мужа нижегородку посадят на 12 лет

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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в совершении убийства своего сожителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, обвиняемая лишила жизни уже третьего мужчину.

Согласно информации, инцидент произошёл 22 июля 2021 года в квартире дома по ул. Витебской Канавинского района. Накануне сожители отмечали день рождения супруга. Утром следующего дня произошла ссора, в ходе которой нетрезвая 50-летняя нижегородка нанесла сожителю несколько ножевых ранений. В результате 62-летний мужчина скончался.

В ходе следствия женщина признала свою вину и пояснила, что причиной ссоры стала ревность: мужчина приревновал сожительницу к соседу.

Как установили следователи, ранее женщина уже дважды лишала жизни своих сожителей, причём в этом же доме - в 2007 и в 2014 годах.

Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что нижегородец пришёл на работу к своей жене в магазин на проспекте Гагарина - и выстрелил в неё из травматического пистолета. Причиной произошедшего стала ревность.

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Теги:
Канавинский район Суд Убийство
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