"Бессмертный полк России" выступил в поддержку решения президента о защите Донбасса Политика

Сопредседатели центрального штаба движения "Бессмертный полк России" генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров, депутат Госдумы РФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева, ветеран МВД России Геннадий Иванов написали обращение к жителям страны.

"8 лет на территории соседнего государства Украины шли карательные операции, в ходе которых целенаправленно уничтожалось мирное население, происходил неконтролируемый рост националистических настроений. Все это создавало прямую угрозу безопасности нашего государства. Происходил настоящий геноцид русскоязычного населения Украины. Более того, странами НАТО продолжалось накачивание Украины оружием, которое применялось против своего же населения. Все дипломатические усилия России были проигнорированы.

Принято решение о проведении специальной военной операции. Хотим подчеркнуть, что военная операция проводится не против народа Украины. Мы уже проходили подобные события накануне Второй мировой войны, когда руководство СССР надеялось на адекватность тогдашних лидеров западных стран, пытаясь создать антигитлеровскую коалицию, но не было услышано. Россия вынесла верные уроки из прошлого.

Стоит подчеркнуть, что проведение специальной военной операции на Донбассе полностью соответствует международному праву. В Уставе ООН, в статье 51 части 7, предусматривается неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону и распространяется не только на Россию как полноправного члена Организации Объединенных Наций, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми Донецкую и Луганскую народные республики. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик.

Мы, общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", поддерживаем решение руководства Российской Федерации, действия Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Дальше терпеть уничтожение памятников воинам-участникам Великой Отечественной войны, восхваление нацистских преступников, геноцид русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у наших границ мы не имеем права. Мы не имеем права предать память предков, отдавших жизни за освобождение мира от нацистов", - говорится в обращении.