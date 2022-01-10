Победителям акции "В Новый год – без долгов" зачислят по три тысячи рублей на лицевые счета Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ" подвели итоги акции "В Новый год – без долгов". С помощью генератора случайных чисел среди добросовестных плательщиков было выбрано 90 победителей. На их лицевые счета, открытые в ООО "ЕРКЦ", зачислено по 3 000 рублей на каждый в счет оплаты отопления, горячей воды.

Список лицевых счетов-победителей акции будет размещен на сайте компании в разделе "Новости" (https://www.erkc-dzr.ru/news/).

Акция проходила в ноябре и декабре 2021 года среди жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района.

Претендовать на получение приза могли клиенты, которые в течение года своевременно оплачивали квитанции за отопление, тепловую энергию и горячую воду (поставщик – ПАО "Т Плюс") и оплатили декабрьскую квитанцию за эти услуги до конца декабря 2021 года.

Кроме этого, в рамках акции порядка 2,1 тысяч жителей были списаны пени за просрочку платежа. Это стало возможным после того, как они полностью погасили задолженность перед ПАО "Т Плюс".

"Проводить эту акцию давно стало доброй традицией для нашей компании. Мы благодарны клиентам, которые своевременно оплачивают отопление и горячую воду, и рады за тех, кто рассчитался с долгами и пополнил ряды добросовестных плательщиков", - отметила директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

Подробную информацию об итогах акции можно получить по телефону Контакт-центра ЭнергосбыТ Плюс: 8-800-100-75-30, на сайте ЕРКЦ, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов ООО "ЕРКЦ": г. Дзержинск: ул. Петрищева, д.10А; г. Кстово – б-р Нефтепереработчиков, д.19.