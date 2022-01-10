Уголовное дело завели на жителя Чувашии за укус полицейского в Советском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело завели на мужчину за укус полицейского в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Согласно информации, житель Чувашской республики в состоянии наркотического опьянения был задержан полицейскими.

В отделе полиции сотрудники предположили, что у задержанного при себе могут быть запрещенные вещества. При проведении осмотра мужчина проглотил неустановленный предмет. Полицейский попытался помешать этому, но задержанный укусил его за руку, оставив ссадину и раны левой кисти.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 318 ч.1 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Ранее сообщалось, что нижегородец украл из магазина почти 30 комплектов постельного белья.