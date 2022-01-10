Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2022 13:25  [6] Правила прохождения медкомиссии после лишения водительских прав изменились с 1 марта
01 марта 2022 13:16  [48] Сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области
01 марта 2022 12:56  [84] Жители Донбасса рассказали о жизни во время войны
01 марта 2022 12:55  [92] Юрий Шалабаев поблагодарил полицейских, задержавших нарушителей за несанкционированные надписи на фасадах
01 марта 2022 12:26  [133] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 марта
01 марта 2022 12:14  [126] ВШЭ запустила процедуру приема российских студентов из зарубежных вузов
01 марта 2022 12:09  [118] Всего четыре образовательных учреждения полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
01 марта 2022 11:36  [146] Какие розы выбрать на 8 марта?
01 марта 2022 11:22  [123] Подрядчика на завершение строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" выберут 14 марта
01 марта 2022 10:53  [178] Реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году
Общество

ВШЭ запустила процедуру приема российских студентов из зарубежных вузов

01 марта 2022 12:14  [126] Общество

Фото: сайт ВШЭ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ВШЭ запустила процедуру приема российских студентов из зарубежных вузов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, ВШЭ открывает возможность перевода в университет российских студентов, которые обучаются за рубежом и оказались в затруднительном положении. 

Студенты могут подать заявку через Единое окно. К обязательным документам для перевода относятся сканы паспорта, документа о предыдущем образовании и транскрипта (справки об успеваемости) из зарубежного университета.

Сообщается, что ВШЭ рассмотрит каждое заявление и поможет определиться с выбором подходящей программы, пройти аттестационные испытания или собеседования в онлайн-формате.

Ранее в Минобрнауки заявляли, что отчисленные из зарубежных вузов российские студенты смогут продолжить обучение в ведущих университетах РФ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph