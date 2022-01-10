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ВШЭ запустила процедуру приема российских студентов из зарубежных вузов. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Согласно информации, ВШЭ открывает возможность перевода в университет российских студентов, которые обучаются за рубежом и оказались в затруднительном положении.
Студенты могут подать заявку через Единое окно. К обязательным документам для перевода относятся сканы паспорта, документа о предыдущем образовании и транскрипта (справки об успеваемости) из зарубежного университета.
Сообщается, что ВШЭ рассмотрит каждое заявление и поможет определиться с выбором подходящей программы, пройти аттестационные испытания или собеседования в онлайн-формате.
Ранее в Минобрнауки заявляли, что отчисленные из зарубежных вузов российские студенты смогут продолжить обучение в ведущих университетах РФ.
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