Замдиректора школы предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за гибель мальчика от удара током Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замдиректора школы предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за гибель мальчика от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что трагедия произошла 11 августа прошлого года на улице Баренца у школы №84. Согласно информации, 9-летний мальчик встал на металлический пандус и, оступившись, коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, снабжающего током камеру наблюдения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до прибытия врачей скорой медицинской помощи.

Следователи СК полагают, что ответственность за происшествие несет замдиректора школы, отвечавшая за административно-хозяйственную работу. Она обвиняется в ненадлежащем обеспечении безопасной системой обеспечения электроэнергией здания школы.

В отношении замдиректора было возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 2 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку), которое с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая вину не признает.

Также в следственном управлении рассказали, что расследование уголовного дела в отношении директора подрядчика, выполнявшего строительные работы, находится в завершающей стадии. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.