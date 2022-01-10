Учебные стрельбы пройдут 1 и 2 марта на полигонах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Учебные стрельбы пройдут 1 и 2 марта на полигонах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Согласно информации, 1 марта и в ночь на 2 марта на полигонах Мулино и Смолино пройдут учебные стрельбы.

В администрации Дзержинска просят жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее сообщалось, что срок проверки готовности систем оповещения населения перенесен в Нижегородской области.