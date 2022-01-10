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Учебные стрельбы пройдут 1 и 2 марта на полигонах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Согласно информации, 1 марта и в ночь на 2 марта на полигонах Мулино и Смолино пройдут учебные стрельбы.
В администрации Дзержинска просят жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.
Ранее сообщалось, что срок проверки готовности систем оповещения населения перенесен в Нижегородской области.
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