Нижегородские нейрохирурги провели операцию на мозге 97-летнему пациенту Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские нейрохирурги провели операцию на мозге 97-летнему пациенту. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, нейрохирурги нижегородской городской клинической больницы №39 Александр Лавренюк и Сергей Гришин экстренно прооперировали 97-летнего мужчину в жизнеугрожающем состоянии – с гематомой левого полушария головного мозга.

Заведующий 1-м нейрохирургическим отделением ГКБ №39 Александр Лавренюк рассказал, что пациент перенес операцию удовлетворительно, головные боли практически исчезли. Мужчина уже может самостоятельно вставать и ходить. По результатам компьютерной томографии было выявлено, что субдуральная гематома удалена, а компрессия головного мозга устранена.

По словам врачей, клинический случай осложнялся возрастом пациента и наличием у него сопутствующих заболеваний. Тщательная предоперационная подготовка и подбор оптимальных хирургических и анестезиологических средств помогли добиться успешных результатов лечения. Данный опыт нижегородские медики планируют и дальше применять на практике

В настоящее время мужчина готовится к выписке. Дома он продолжит лечение под наблюдением врача поликлиники.

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