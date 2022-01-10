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Нижегородцы могут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Согласно информации, с 1 марта открывается заочный Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц, организованный Федеральным агентством по делам молодежи. Регистрация продлится до 30 марта.
Участниками конкурса могут стать нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет. Заявку на участие можно подать на грантовом модуле АИС "Молодежь России".
Максимальный размер гранта составит 1,5 млн рублей, а проекты могут быть представлены в 15 номинациях, среди которых, например, развитие малых территорий, экологическое просвещение и поддержка творческих инициатив.
Подробную информации о конкурсе можно найти на сайте Росмолодежи.
Кроме того, 10 марта состоится открытый онлайн мастер-класс по социальному проектированию на базе главного информационного ресурса "Молодежь Нижегородской области", на котором нижегородцы смогут подготовиться к участию в грантовом конкурсе.
Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают к участию в творческом конкурсе о Петре Первом.
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