Новый этап в подготовке молодых парламентариев стартует в Нижегородской области в марте Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый этап в подготовке молодых парламентариев стартует в Нижегородской области в марте. Об этом сообщили в Заксобрании региона.

Согласно информации, 1 марта состоялось совместное заседание Советов Заксобрания Нижегородской области и Молодежного парламента. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических мер безопасности.

Накануне состоялись рабочие встречи председателей комиссий Молодёжного парламента с председателями профильных комитетов Законодательного собрания. Благодаря совместной работе с профильными комитетами у молодых парламентариев появится возможность участвовать в законотворческой деятельности, выдвигать свои инициативы.

На заседании советов обсуждались ближайшие планы работы. В частности, речь шла об участии молодых парламентариев в мониторинге реализации действующего законодательства, участии в ближайших заседаниях комитетов Собрания, форумах, проектной деятельности.

Среди проектов на ближайшую перспективу можно выделить такие как "День с депутатом" для максимального вовлечения представителей Молодежного парламента в работу непосредственно в округе. Среди помощников депутатов уже есть молодые парламентарии: участники заседания советов были единодушны в том, что такая практика должна получить широкое распространение.

Как было отмечено, в ближайшее время начинается новый этап в подготовке молодых парламентариев. Законодательное собрание системно работает с Корпоративным университетом правительства (КУПНО) в деле подготовки кадров для законодательных (представительных) органов власти.

"В марте стартует обучение законотворчеству и управлению проектами, которое продлится полгода. Ребята получат необходимые навыки, а тех, кто проявит себя в конкретных проектах, мы будем рекомендовать в кадровый резерв, и возможно, скоро увидим их на должностях государственной и муниципальной службы, в аппарате регионального парламента", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Сейчас мы выстраиваем работу Молодежного парламента нового состава. Я неоднократно говорил, что на VII состав возлагаются большие надежды, ребята должны освоить технологии депутатской деятельности. Поэтому обучение должно проходить при участии депутатов Законодательного собрания и сотрудников аппарата, которые помогут ребятам получить и теоретические, и практические знания. Благодаря организации и участию в различных проектах молодые парламентарии будут не только накапливать опыт работы с потенциальными избирателями, но и помогут аккумулировать молодые ресурсы для решения актуальных социальных задач", - добавил он.

"Перед парламентом стоят амбициозные цели. Уверен, что все задуманное получится реализовать, потому что вижу в глазах ребят неподдельный интерес и огромное желание быть полезными области. За первые недели работы нам удалось встретиться с председателями комитетов Собрания, аппаратом. Мы провели заседания всех комиссий парламента, на которых обсудили предложения в общий план работы. Взяли эти мероприятия за основу событийной и проектной деятельности с возможностью расширять и дополнять план работы новыми направлениями. Хочется поблагодарить руководство Законодательного собрания за то, что нам дают возможность с помощью обучения в КУПНО не только окунуться в процесс законотворчества, но и развить свои личностные качества", - сказал председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Артем Савин.