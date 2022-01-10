Юрпомощь для вынужденных переселенцев из Донбасса организована в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Юрпомощь для вынужденных переселенцев из Донбасса (ЛНР и ДНР) организована в Нижегородской области. Об этом сообщили в Государственном юридическом бюро по Нижегородской области.

Согласно информации, бесплатную квалифицированную юридическую помощь оказывают специалисты ГКУ НО "Госюрбюро" совместно с управлением министерства юстиции России по Нижегородской области при участии ГБУ Нижегородской области "Центр правового консультирования".

Так, с 24 по 28 февраля 376 граждан были проинформированы о возможности получения бесплатной юридической помощи в Нижегородской области, 191 человеку была оказана первичная правовая помощь.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вступили в силу дополнения в Закон №144-З "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области". В региональный перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, включены жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Изменения в закон позволят подключить Государственное юридическое бюро по Нижегородской области к правовому сопровождению эвакуированных граждан. Квалифицированные юристы организации смогут не только устно или письменно консультировать переселенцев, но и представлять их интересы в суде по любым правовым вопросам, например, в связи с получением статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставления временного убежища, трудоустройства.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.