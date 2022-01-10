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Бизнес

ОМК запустила новую линию нанесения антикоррозионных покрытий на ж/д колеса

02 марта 2022 14:56  [65] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила новую линию нанесения антикоррозионных покрытий на ж/д колеса для скоростного и высокоскоростного движения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, это позволит компании поставлять клиентам продукцию с различными видами антикоррозионного покрытия в соответствии с требованиями как российского, так и зарубежного рынка.

Отмечается, что линия включает в себя четыре современные окрасочно-сушильные камеры, которые позволяют наносить на колеса широкий спектр лакокрасочных материалов: однокомпонентных и двухкомпонентных, различной вязкости (в том числе высоковязкие шумопоглащающие), водорастворимых и на основе органических растворителей. Камеры оснащены высокоэффективной системой фильтрации и очистки воздуха, что делает процесс покраски экологичным.

Система автоматизации позволяет обеспечить контроль ключевых параметров технологического процесса, а также прослеживаемость каждого колеса - от его задачи на линию до выдачи готовой продукции с покрытием. В то же время система удержания колеса во время процесса покраски позволяет регулировать скорость вращения колеса, что способствует получению покрытия высокого качества.

Специалисты ОМК разработали технологию нанесения антикоррозионных покрытий на железнодорожные колеса с учетом требований к лакокрасочным покрытиям и возможностей линии. В настоящее время проводится квалификация процесса покраски колес для электропоездов "Ласточка" и "Сапсан".

Как отметил директор "ОМК Железнодорожные колеса" Алексей Долгов, с запуском новой линии компания получила возможность выполнять заказы клиентов с обязательным требованием к лакокрасочному покрытию высокотехнологичных колес для скоростного и высокоскоростного движения.

"Линия универсальна и позволяет нам работать с любыми типами лакокрасочных материалов. Можем производить колеса с антикоррозионным покрытием на основе как импортных материалов, так более экономичных отечественных, которые по своим качественным характеристикам полностью удовлетворяют требования клиентов", - сказал он.

СПРАВКА:
ОМК имеет единственную в стране современную автоматизированную линию по производству и приемке колес для скоростного и высокоскоростного движения. Ее запустили на выксунском заводе ОМК в 2014 году. ОМК поставляет высокотехнологичные железнодорожные колеса для скоростных электропоездов "Ласточка" (конструкционная скорость до 160 км/ч).

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Теги:
заводы ОМК
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