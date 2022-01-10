Город Рим
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Визовые центры Италии в РФ возобновили прием документов на туристическую визу. Об этом сообщается на сайтах визовых центров VMS Italy и Almaviva.
Согласно информации, с 1 марта россияне могут подать документы на получение туристической визы в Италии.
Нижегородцы, планирующие оформить визу, могут обратиться в визовый центр Almaviva по адресу ул. Ульянова д. 46.
Ранее сообщалось, что Ростуризм озвучил список доступных для туризма стран.
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