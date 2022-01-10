Визовые центры Италии в РФ возобновили прием документов на туристическую визу Общество

Город Рим Фото: https://traveller-eu.ru/rim

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Визовые центры Италии в РФ возобновили прием документов на туристическую визу. Об этом сообщается на сайтах визовых центров VMS Italy и Almaviva.

Согласно информации, с 1 марта россияне могут подать документы на получение туристической визы в Италии.

Нижегородцы, планирующие оформить визу, могут обратиться в визовый центр Almaviva по адресу ул. Ульянова д. 46.

Ранее сообщалось, что Ростуризм озвучил список доступных для туризма стран.