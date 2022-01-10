Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2022 16:17  [73] Парковку и стоянку ограничат на участке пл. Комсомольской в Нижнем Новгороде с 24 марта
02 марта 2022 16:06  [76] Коммунальное предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей за разлив сточных вод в Богородском районе
02 марта 2022 15:22  [113] Нижегородский водоканал предлагает студентам оплачиваемую стажировку с дальнейшим трудоустройством
02 марта 2022 15:14  [194] Визовые центры Италии в РФ возобновили прием документов на туристическую визу
02 марта 2022 14:32  [150] Пять проектов учёных ННГУ получили гранты РНФ
02 марта 2022 14:11  [189] Портал "Объясняем.рф" о социально-экономической ситуации в стране запущен в России
02 марта 2022 13:02  [233] Более 100 предложений и замечаний по поводу новой маршрутной сети направили нижегородские профсоюзы и предприятия
02 марта 2022 12:15  [203] Около 300 нижегородцев госпитализировано с подтверждённым на 2 марта COVID-19
02 марта 2022 11:02  [800] Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области
02 марта 2022 10:33  [232] Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 8 марта
Общество

Коммунальное предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей за разлив сточных вод в Богородском районе

02 марта 2022 16:06  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Муниципальное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства" в Богородском районе оштрафовали за разлив сточных вод и загрязнение почвы в селе Лакша. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники регионального Минэкологии зафиксировали в селе Лакша на улице Заречной разлив на рельеф местности сточных вод из металлической трубы, проложенной под дорогой.

Поскольку в Лакше отсутствуют собственные очистные сооружения, канализационные стоки собираются в одну ёмкость, из которой затем откачиваются и вывозятся. Вопросами центрального водоотведения на территории Богородского муниципального округа занимается МУП "УВКХ". Предприятие своевременно не обеспечило вывоз отходов, что стало причиной загрязнения земельных участков жидкими коммунальными отходами.

За данное правонарушение коммунальное предприятие привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Размер штрафных санкций составил 400 тыс. рублей.

Представители компании в суде пытались оспорить постановление Росприронадзора, но безрезультатно. Тем не менее, суд учёл сложное материальное положение МУП и снизил размер штрафа до 200 тыс. рублей. Кроме того, МУП "УВКХ" выдано представление об обязательном устранении нарушения.

Напомним, ранее за слив канализации около многоквартирного дома оштрафовали администрацию Варнавинского района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph