Коммунальное предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей за разлив сточных вод в Богородском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Муниципальное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства" в Богородском районе оштрафовали за разлив сточных вод и загрязнение почвы в селе Лакша. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники регионального Минэкологии зафиксировали в селе Лакша на улице Заречной разлив на рельеф местности сточных вод из металлической трубы, проложенной под дорогой.

Поскольку в Лакше отсутствуют собственные очистные сооружения, канализационные стоки собираются в одну ёмкость, из которой затем откачиваются и вывозятся. Вопросами центрального водоотведения на территории Богородского муниципального округа занимается МУП "УВКХ". Предприятие своевременно не обеспечило вывоз отходов, что стало причиной загрязнения земельных участков жидкими коммунальными отходами.

За данное правонарушение коммунальное предприятие привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Размер штрафных санкций составил 400 тыс. рублей.

Представители компании в суде пытались оспорить постановление Росприронадзора, но безрезультатно. Тем не менее, суд учёл сложное материальное положение МУП и снизил размер штрафа до 200 тыс. рублей. Кроме того, МУП "УВКХ" выдано представление об обязательном устранении нарушения.

Напомним, ранее за слив канализации около многоквартирного дома оштрафовали администрацию Варнавинского района.