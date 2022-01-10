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Общество

Правительство РФ субсидирует выданные в 2021 году льготные кредиты для бизнеса на 6,2 млрд рублей

02 марта 2022 17:48  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ субсидирует выданные в 2021 году льготные кредиты для бизнеса на 6,2 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании правительства 2 марта.

Согласно информации, выделенные субсидии позволят выполнить обязательства по 40 тысячам кредитных соглашений с бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации "зарплатной" программы поддержки ФОТ 3.0.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что программа ФОТ 3.0 позволяет предпринимателям оформлять займы по низкой ставке, что помогает бизнесу сохранять рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате, арендным и коммунальным платежам.

Как уточнили в Минэкономразвития, выделенные на 2022 год средства в объеме 6,2 млрд рублей будут направлены на субсидирование льготной 3%-ной ставки для заемщиков первого и второго этапов программы.

По словам главы министерства Максима Решетникова, финансирование позволит поддержать компании из сферы общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта - всех, кто сохранил не менее 90% занятости в пандемию.

Напомним, что программа льготного кредитования ФОТ 3.0 направлена на восстановление предпринимательской деятельности и поддержку занятости. Программа показала свою эффективность и востребованность. В рамках первого этапа, с 9 марта по 1 июля 2021 года, заключено 16,3 тысяч кредитных договоров на 57,4 млрд рублей, поддержано 420 тысяч рабочих мест. В рамках второго этапа, с 1 ноября по 30 декабря 2021 года, – заключено 26,3 тысяч кредитных договоров почти на 89 млрд руб. В этих компаниях занято почти 644 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 540 нижегородских компаний получили льготные кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0.

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Теги:
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