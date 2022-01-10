Законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября внесен в Госдуму Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября внесен в Госдуму. Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению.

"А также период действия механизма "кредитных каникул" до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации", - говорится в документе.

Также проектом этого закона определяются механизмы поддержки сектора экономики, включая упрощающие установленные российскими законами разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.

Данный законопроект рассмотрит профильный комитет Госдумы, а затем и все парламентарии на итоговом заседании в марте.

Напомним, что штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.