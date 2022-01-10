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Политика

"Единая Россия" переформатирует народную программу под антикризисные задачи

03 марта 2022 10:56  [61] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" переформатирует народную программу под антикризисные задачи. Об этом сообщили в партии.

"Единая Россия" принимает самое активное участие в подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с правительством.

Для работы над пакетом мер создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. 

"Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну. Сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономики на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса", - отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

Он подчеркнул, что решения будут приниматься максимально оперативно и точно, без бюрократических проволочек.

При этом участие представителей "Единой России" в оперативном штабе правительства позволит переформатировать народную программу партии в соответствии с новыми задачами.

"В режиме регулярной обратной связи обмениваться мнениями и дополнять план", - подчеркнул Андрей Турчак.
В свою очередь, Александр Жуков сообщил, что специалисты "Единой России" получают информацию, которая необходима для выработки неотложных мер, непосредственно с мест. 

"Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь социальные – должны выполняться в первоочередном порядке", - отметил он.

Напомним, в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина организован сбор информации от предпринимателей по вопросам ведения бизнеса.

"Важно вести сбор информации в режиме реального времени для того, чтобы видеть актуальную картину о ситуации на наших предприятиях и, как следствие, принимать точечные и системные решения – формировать меры поддержки, доводить позицию предприятий до федеральных ведомств", - сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что как региональные меры поддержки, так и предложения, передаваемые на федеральный уровень, будут формироваться совместно со специалистами органов исполнительной власти субъекта федерации, Центра развития экспорта, представителями организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также представителями бизнес-объединений.

К работе будет подключена вся сеть поддержки предпринимательства в регионе, которая состоит из центров поддержки бизнеса в каждом районе области и филиалов центра "Мой бизнес" в 35 муниципалитетах.

Также в регионе создан координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

В его состав включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является глава региона Глеб Никитин.

Кроме того, в Нижегородской области создается рабочая группа по импортозамещению в связи с введением со стороны некоторых стран санкций в отношении Российской Федерации.

Первые законопроекты по поддержке экономики будут рассмотрены Госдумой уже 4 марта. Они помогут создать предпринимателям максимально благоприятные условия и сократить избыточные административные требования.

Правительственные законопроекты разрешат оперативное использование дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации – в том числе и возможности правительства принимать такие решения, как увеличение пенсий; дадут возможность оперативно направлять оперативные доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия; упростят процедуры приобретения необходимых лекарств и оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок. А также помогут защитить права российских граждан, которые проходили обучение за рубежом.

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Теги:
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