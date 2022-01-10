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Общество

Глеб Никитин поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

03 марта 2022 14:07  [39] Общество
Михаил Мишустин и Глеб Никитин

Михаил Мишустин и Глеб Никитин

Фото: соцсети Глеба Никитина

Глеб Никитин поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения. Об этом сообщается в социальных сетях губернатора Нижегородской области.

По словам главы региона, у Михаила Мишустина выдался тяжелый период для первых лет на посту премьер-министра.

"Тот ещё период ему выдался для первых лет премьерства. Искренне желаю Михаилу Владимировичу так же достойно пройти и эти испытания, а опыт, который будет получен, применить на благо России, для ее процветания и движения вперёд, тогда когда к этому наконец будут благоволить обстоятельства! А это время обязательно придёт!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин
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