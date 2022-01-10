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Общество

Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию

03 марта 2022 17:35  [96] Общество
Здание правительства РФ

Здание правительства РФ

Фото: сайт правительства РФ

Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе заседания обсуждался вопрос организации работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях. Обращаясь к руководителям регионов, Марат Хуснуллин особо отметил, что перед отраслью по-прежнему стоят серьёзные, масштабные и стратегические задачи. "Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать, – сказал он. – Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов. Можно спокойно продолжать строить и, более того, надо форсировать и увеличивать объёмы".

Вице-премьер заявил, что возможность финансирования будет сохраняться, и призвал регионы усилить строительство начатых объектов и реализацию текущих программ. Он призвал лично губернаторов контролировать строительство в ручном режиме и вести мониторинг проблемных вопросов для их своевременного решения. Особое внимание он уделил необходимости проведения анализа рисков региональных предприятий на предмет обеспечения импортозамещения материалов и оборудования.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что стройка, как и прежде, является мощным драйвером российской экономики. "Мы активно готовим план первоочередных мероприятий, и в ближайшее время Правительство его озвучит", – сказал он. При этом вице-премьер сообщил, что Правительство уже внесло в Госдуму первый комплекс законодательных инициатив, которые будут способствовать процессу развития строительной отрасли. Среди них возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением. "Это нужно для того, чтобы оперативно работать и не останавливать процесс строительства", – пояснил он.

Также Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках антикризисных мер правительство предлагает упростить порядок согласования и утверждения изменений сроков действия документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство, а также на ввод в эксплуатацию и размещение сведений в информационных системах.

Помимо этого, по словам вице-премьера, планируется принятие решения по упрощению конкурсных процедур и предоставлению возможности вносить изменения в государственные и муниципальные контракты. Также будет рассмотрена возможность предоставить право СРО выдавать займы своим членам за счёт средств компенсационных фондов.

Говоря о жилищном строительстве, Марат Хуснуллин подтвердил планы правительства продолжать поддерживать ипотечные программы. Он также сообщил, что для поддержки застройщиков в ближайшее время будет предложен комплекс мер по субсидированию процентных ставок по кредитам.

Говоря о системе работы ЖКХ, Марат Хуснуллин обратил внимание глав регионов на необходимость выплаты субсидий тем, у кого плата за ЖКХ превышает предельно допустимый уровень, чтобы граждане имели возможность заплатить за жилищно-коммунальные услуги. "Для нас сфера ЖКХ – это тоже мощный драйвер развития и поддержания системы жизнеобеспечения страны. Прошу этим заниматься серьёзно", – сказал он и добавил, что в случае увеличения неплатежей возрастёт риск срыва ремонтов и, как следствие, повышения аварийности.

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Теги:
Правительство РФ
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