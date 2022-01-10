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Общество

Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть в первом квартале 2022 года

04 марта 2022 13:24  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил Глеб Никитин, отвечая на вопросы в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, в настоящее время подрядчик устраняет нарушения, выявленные госстройнадзором. Также уже заключаются договора и идет подборка персонала.  

После устранения замечаний и получения лицензии на ведение образовательной деятельности детский сад начнет зачисление детей.

По словам Глеба Никитина, открытие детсада планируется на первый квартал 2022 года, однако, возможны корректировки.

Ранее сообщалось, что новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" получил заключение инспекции госстройнадзора.

Напомним, что детсад строился с отставанием по графику. Его планировалось сдать еще в декабре 2020 года, но в итоге он был построен только в сентябре 2021 года.

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Теги:
Детсады
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