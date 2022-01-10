Теплоэнерго
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2022 14:41  [4] Более 1 млрд рублей было направлено на развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области в 2021 году
04 марта 2022 14:36  [8] Депутаты Госдумы передали семьям из Донбасса необходимые вещи
04 марта 2022 14:30  [15] Нижегородстат: среднемесячный доход жителей региона в 2021 году составлял более 37 тысяч рублей в месяц
04 марта 2022 14:10  [65] Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области
04 марта 2022 13:53  [87] Арест автомобилей такси, работающих без разрешения, планируют ввести в Нижегородской области
04 марта 2022 13:24  [96] Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть в первом квартале 2022 года
04 марта 2022 13:14  [94] Евгений Люлин поздравил жительниц Дзержинска с наступающим международным женским днем
04 марта 2022 12:46  [101] Подведены итоги VII спартакиады АПЗ
04 марта 2022 12:36  [119] Заксобрание Нижегородской области создало Telegram-канал
04 марта 2022 12:15  [137] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 марта
Общество

Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области

04 марта 2022 14:10  [65] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

По его словам, на данный момент в регион прибыли 7 юных спортсменов вместе с сопровождающим. 

Детей обеспечили всем необходимым для тренировок и проживания. Для детей подготовлена программа занятий.

"Ребята, которые приехали к нам, выбрали прекрасный вид спорта – бальные танцы. Долгие годы они занимались любимым делом под обстрелами. Сейчас им важно не терять форму. Мирная жизнь в их родной регион обязательно вернется", - отметил Глеб Никитин.

"Мы выехали из Донецка 27 февраля, сначала попали в Красный Сулин в Ростовской области, где нас очень тепло встретили. После этого оказались в Новошахтинске, откуда уже на поезде отправились в ваш прекрасный город – Нижний Новгород.  У детей остались на Донбассе родители, поэтому они, конечно, переживают. Но ребята восприняли эту поездку как приключение. Надеемся, что наши дети смогут продолжить занятия и почерпнут что-то новое у нижегородских тренеров", - рассказала мама одного из юных спортсменов Евгения Буштец, которая сопровождает детей в поездке.

Как сообщалось ранее, в регион прибыло около 1000 эвакуированных жителей Донбасса.

В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДНР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph