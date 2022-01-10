Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на данный момент в регион прибыли 7 юных спортсменов вместе с сопровождающим.

Детей обеспечили всем необходимым для тренировок и проживания. Для детей подготовлена программа занятий.

"Ребята, которые приехали к нам, выбрали прекрасный вид спорта – бальные танцы. Долгие годы они занимались любимым делом под обстрелами. Сейчас им важно не терять форму. Мирная жизнь в их родной регион обязательно вернется", - отметил Глеб Никитин.

"Мы выехали из Донецка 27 февраля, сначала попали в Красный Сулин в Ростовской области, где нас очень тепло встретили. После этого оказались в Новошахтинске, откуда уже на поезде отправились в ваш прекрасный город – Нижний Новгород. У детей остались на Донбассе родители, поэтому они, конечно, переживают. Но ребята восприняли эту поездку как приключение. Надеемся, что наши дети смогут продолжить занятия и почерпнут что-то новое у нижегородских тренеров", - рассказала мама одного из юных спортсменов Евгения Буштец, которая сопровождает детей в поездке.

Как сообщалось ранее, в регион прибыло около 1000 эвакуированных жителей Донбасса.

В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.