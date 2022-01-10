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Общество

Более 1 млрд рублей было направлено на развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области в 2021 году

04 марта 2022 14:41  [134] Общество

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1 млрд рублей было направлено на развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области в 2021 году. Об этом стало известно на расширенной коллегии, где региональное министерство спорта подвело итоги работы за 2021 год.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие замгубернатора Андрей Бетин, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, а также представители спортивных организаций и федераций региона.

По словам Андрея Бетина, общий объем инвестиций на развитие спортивной инфраструктуры в 2021 году составил 1,2 млрд рублей. 

Так, в прошлом году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" в Нижегородской области было установлено 5 площадок  ГТО, открыты 2 ФОКОТа - в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В эксплуатацию введены ФОК в Ветлуге и спортивный зал для художественной гимнастики в Заволжье, а также было установлено более 200 уличных спортивных сооружений.

Также Андрей Бетин отметил, что в год 800-летия было организовано 959 спортивных мероприятий, в том числе 11 крупных международных соревнований, среди которых чемпионат Европы по современному пятиборью, Лига триатлона, матч чемпионата Европы по регби, этап Кубка мира по выездке, и "Финал Восьми" Лиги Чемпионов по баскетболу.

Ранее сообщалось, что 5 новых спортивных объектов откроется в Нижегородской области в 2022 году. Также в текущем запланировано начало строительства Ледового дворца в Нижнем Новгороде, регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске, ФОКа "Торпедо" в Нижнем Новгороде и ФОКа в Большеболдинском районе.

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Теги:
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