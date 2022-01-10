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Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
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04 марта 2022 16:06  [1] Строительство нового крытого манежа в нижегородском зооцентре "Надежда" начнется в апреле
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Общество

Строительство нового крытого манежа в нижегородском зооцентре "Надежда" начнется в апреле

04 марта 2022 16:06  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство нового крытого манежа в нижегородском зооцентре "Надежда" начнется в апреле. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе визита в зооцентр.

Согласно информации, на устройство нового здания манежа из городского бюджета в 2022 году дополнительно выделено 19 млн руб. Проект будущего сооружения уже разработан. 

Планируется, что в здании разместится поле для проведения занятий и соревнований различных уровней, трибуны для зрителей, помещение для судей и тренеров, подсобные и технические помещения.

По словам директора зооцентра "Надежда" Николая Банкова, в настоящее время занятия проходят на открытом воздухе из-за опасности их проведения в старом манеже. Новое здание, которое будет в 3 раза больше предыдущего, позволит проводить мероприятия еще комфортнее.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что в городе планируется развивать канистерапию - разновидность терапии с животными. В центре уже имеются два отделения - кинологическое и конно-спортивное. Особой популярностью пользуются занятия иппотерапией - метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Их посещают порядка 60 детей с различными нарушениями здоровья. 

Ранее сообщалось, что в Приокском районе к 2025 году построят спортивные корты.

Напомним также, что в 2023 году в Нижнем Новгороде появится комплекс альтернативных видов спорта.

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Теги:
Животные Строительство
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