Строительство нового крытого манежа в нижегородском зооцентре "Надежда" начнется в апреле Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство нового крытого манежа в нижегородском зооцентре "Надежда" начнется в апреле. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе визита в зооцентр.

Согласно информации, на устройство нового здания манежа из городского бюджета в 2022 году дополнительно выделено 19 млн руб. Проект будущего сооружения уже разработан.

Планируется, что в здании разместится поле для проведения занятий и соревнований различных уровней, трибуны для зрителей, помещение для судей и тренеров, подсобные и технические помещения.

По словам директора зооцентра "Надежда" Николая Банкова, в настоящее время занятия проходят на открытом воздухе из-за опасности их проведения в старом манеже. Новое здание, которое будет в 3 раза больше предыдущего, позволит проводить мероприятия еще комфортнее.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что в городе планируется развивать канистерапию - разновидность терапии с животными. В центре уже имеются два отделения - кинологическое и конно-спортивное. Особой популярностью пользуются занятия иппотерапией - метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Их посещают порядка 60 детей с различными нарушениями здоровья.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе к 2025 году построят спортивные корты.

Напомним также, что в 2023 году в Нижнем Новгороде появится комплекс альтернативных видов спорта.