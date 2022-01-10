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Общество

Александр Асмолов: "Успех проектов Марка Сартана – в гуманистической составляющей"

04 марта 2022 17:32  [1] Общество
Александр Асмолов

Александр Асмолов

Фото: с сайта "Учительской газеты"

Успех проектов, которые реализует Марк Сартан в сфере образования в России, - в гуманистической составляющей, уверен Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС, член совета по правам человека при президенте РФ.

"Марк Сартан – талантливый исследователь в мире образования. Мы нередко пересекались в профессиональной деятельности, в основном в вопросах, связанных с инновациями, управлением образованием, рядом предметных областей", - рассказал он.

Александр Асмолов выступал экспертом при реализации проекта создания "Точки будущего" - "умной школы" в Иркутске, которым руководил Марк Сартан.

"Мы детально обсуждали разные варианты концепции школы, дискутировали, спорили. Но с момента появления такого образовательного центра, ставшего открытой системой, полем для инноваций, учебным заведением, в которое хотят идти и учителя, и дети, само название "умная школа" перестало казаться странным, парадоксальным. Это замечательный проект с неповторимым антропологическим лицом, который я считаю одной из больших удач Марка Сартана. На мой взгляд, именно эта образовательная инициатива символизирует поворот к человеку, когда и учитель, и ученик – понимающие друг друга люди, а школа выступает как площадка коммуникаций, общения между поколениями. В такой гуманистической составляющей – секрет успешности проектов, которые год за годом претворяет в жизнь Марк Сартан", - сказал Александр Асмолов.

Он добавил, что подобный подход к развитию образования требует и иной подготовки педагогических кадров, перехода от пединститутов к антропологическим университетам, главная задача которых – выделка личности.

"Важно создать прочную систему личностного и профессионального роста учителей, сформировать мотивирующее пространство, в котором они выступят в новых ролях, когда педагог не только является источником передачи предметных знаний, но и берет на себя функции мотиватора, коммуникатора, навигатора в мире информации. Именно это – смену социально-ролевых моделей поведения учителя – воплощает Марк Сартан в своих проектах", - отметил Александр Асмолов.

Он уверен, что любой проект можно реализовать там, где есть культура как "среда, растящая и питающая личность".

"Цитируя Павла Флоренского, подчеркну, что важную роль играют талантливые лидеры, готовые преодолеть разного рода преграды. И не важно, в каком регионе создается современный образовательный центр, была бы только конструктивная команда, сочетающая в хорошем смысле слова мощный управленческий ресурс и экспертов, профессионалов, способных сделать образование двигателем развития. В Нижнем Новгороде достаточно мощные, серьезные традиции, которые делают регион потенциально открытым для воплощения успешных образовательных проектов.

В свою очередь, родителям будущих учеников я хотел бы сказать следующее. Если вы не хотите превращать ребенка в продукт собственных амбиций, не хотите, чтобы он слепо гнался за ЕГЭ, поступил в выбранный вами вуз, а хотите, чтобы он рос счастливым, тогда у ваших детей вместе с талантливым режиссером образовательной жизни Марком Сартаном все получится!" - резюмировал Александр Асмолов.

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Теги:
Мнения Образование школа 800
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