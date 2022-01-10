Анатолий Каспржак: "Марк Сартан хорошо понимает суть образования" Общество

Анатолий Каспржак Фото: с сайта НИУ ВШЭ

"Мы знакомы с Марком Сартаном более сорока лет, и я могу с уверенностью сказать, что этот человек хорошо понимает суть образования", - заявил профессор Института образования НИУ ВШЭ, научный руководитель программы "Управление образованием" Высшей школы экономики, Заслуженный учитель РФ Анатолий Каспржак, комментируя назначение Марка Сартана директором АНОО "Школа 800" в Нижегородской области.

"В свое время мы сотрудничали в рамках организации педагогических семинаров, которые проводил издательский дом "Первое сентября". Потом Марк Сартан со своей командой стал одним из победителей Всероссийского конкурса "Школа навыков 21 века". Думаю, что отчасти из проекта, представленного на конкурсе, родился его интерес к созданию школы "Точка будущего" в Иркутске. Будучи одним из руководителей этого проекта, Марк Наумович продемонстрировал умение работать с заказчиком – частным инвестором, защищая при этом свои педагогические идеи, учитывая интересы учителей и собрав команду, которая сумела запустить "умную школу", - рассказал Анатолий Каспржак.

Он добавил, что появление подобного общеобразовательного заведения в Иркутске во многом является заслугой Марка Сартана.

"По задумке авторов идеи "умной школы", ее выпускники – это люди, которые хорошо себе представляют образовательную и карьерную перспективу. Недаром сайт школы встречает посетителя максимой: "Создаем условия, где каждый может проявить себя и открыть новые возможности". Сейчас для Марка Сартана главное в реализации проекта "Школа 800" - согласование интересов всех стейкхолдеров: а это и дети, и родители, и органы власти, и будущие работодатели нынешних учеников. Это просто необходимо для последующего конструирования образовательной модели, которую примут все участники образовательного процесса. Думаю, что Марк Наумович вполне способен быть не только организатором, но и содержательным лидером такой дискуссии, результатом которой станет востребованный продукт", - сказал профессор института образования НИУ ВШЭ.

Он отметил, что совсем недавно был на занятиях семинара, который Марк Сартан проводил с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций из многих регионов России.

"Безусловно, он умеет говорить с педагогами на их языке", - сказал Анатолий Каспржак.

Он поделился данными исследования 2018 года, которые свидетельствуют, что 92% выпускников средних общеобразовательных школ России поступают в вузы. В больших городах, в том числе в Нижнем Новгороде, эта доля существенно больше. Вместе с тем, значительная их часть покидает университет, и не только из-за трудностей с учебой.

"Было бы хорошо, чтобы ученики старших классов в "Школе 800" заранее получили возможность попробовать себя в разных видах деятельности и только после этого сделали выбор вузовской образовательной программы максимально осознанно. К этому следует добавить, что в последнее время качество школьного образования определяется не только академическими достижениями ее выпускников, но и их так называемым благополучием – психологическим, социальным, физическим и т.д. То есть, важно качество самого процесса. Переходя на язык современной молодежи, можно сказать, что "интерфейс "Школы 800" должен быть дружелюбным. Я не раз бывал в Нижнем Новгороде, он мне очень симпатичен. Надеюсь, что школа этого университетского города вполне способна решить обозначенные выше задачи", - завершил он.