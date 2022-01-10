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Общество

Михаил Мокринский: "Опыт Марка Сартана будет очень ценным при реализации проекта "Школа 800"

04 марта 2022 19:10  [1] Общество
Михаил Мокринский

Михаил Мокринский

Фото: с сайта myatom.ru

Профессиональный опыт Марка Сартана будет очень ценным при реализации проекта "Школа 800" в Нижегородской области, уверен Михаил Мокринский, директор московской школы "Летово".

"Марк Сартан координировал реализацию уникального проекта в Иркутске, где создавалась "умная школа". Именно на этапе подготовки к проекту мы сотрудничали в течение нескольких лет. Образовательный центр формировался при сочетании задач по поддержке детей из неполных семей и по качеству образования, воспитания, среды и учебной работы. Попытка найти хорошую интеграцию этих двух задач стала, как мне кажется, ключевым отличием "умной школы". Кроме того, проект реализовывался несколько лет. И начался он именно с определения ориентиров при формировании подходов к воспитательной работе, к академическим результатам, к кадровой политике и многим другим аспектам деятельности учебного заведения. Требования формировались с учетом того, что набираемая команда должна разделять определенные принципы и при этом иметь достаточную квалификацию и возможность для их реализации. Ключевые требования предъявлялись к руководству школы, а в дальнейшем тиражировались на педагогов", - рассказал Михаил Мокринский.

Он отметил, что модель создания "умной школы" предусматривала возможность разнообразия вариантов учебной программы, а также, вкупе с социальной составляющей проекта, формирование социума, сообщества рядом с учебным заведением. В такой ситуации у родителей учеников был выбор вариантов. Индивидуальные учебные планы формировались во взаимодействии с родителями в ходе переговорного процесса, который проходил в два цикла: сначала школа-социум выбирала систему настроек приоритетов, ориентируясь на целевые группы, а затем происходило уточнение возможностей, их объемов, после чего родители и дети могли сделать выбор в пользу школы.

"Такая модель – не уникальное решение для одного образовательного учреждения, а схема, которая должна тиражироваться на другие регионы. Это попытка сбалансировать базовые принципы, варианты построения учебного процесса и образовательной модели, потребности целевых групп. По сути, такова формула качества образования в 21 веке – построение базовой системы, а затем – способов управления вариативностью и качеством", - считает Михаил Мокринский.

Он добавил, что Марк Сартан хорошо понимает, как правильно тиражировать и строить такую работу.

"Думаю, что прежний опыт Марка Наумовича будет очень ценным при реализации проекта "Школа 800" в Нижегородской области. Успех самого проекта, в свою очередь, во многом зависит от места этого учебного заведения в системе образования региона. И здесь, уверен, Марк Сартан внесет серьезный вклад в построение школы как образовательной модели. Более того, очевидно, что в региональной власти есть понимание приоритетов и готовность взаимодействовать и с федеральными партнерами, и с экспертами Приволжского федерального округа при создании "Школы 800". От грамотной координации в общей системе управления во многом зависит успех проекта в целом", - сказал директор школы "Летово".

Он добавил также, что Марку Сартану, в свою очередь, предстоит сформировать коллектив хорошо подготовленных профессионально и нацеленных на результат единомышленников, выстроить обучающую программу с учетом хорошо продуманных настроек под разные целевые группы.

"Важно, чтобы детский коллектив с пуском учебного заведения формировался по принципам устойчивости и вариативности, которые хороши для любого ребенка, неважно, талантлив ли он, способен ли к углубленному изучению, мотивирован ли к учебе в принципе или нет. Поэтому образовательная концепция должна формироваться с учетом разных зон ответственности и подготовки различного уровня. Желаю Марку Наумовичу хорошей команды и поддержки со стороны тех, кто уже реализует этот проект", - резюмировал Михаил Мокринский.

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Теги:
Мнения Образование школа 800
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