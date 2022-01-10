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Бизнес

Банк "Открытие" снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компаний

05 марта 2022 12:25  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компаний. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк проводит акцию "АДМ Medic" для клиентов, работающих в сфере здравоохранения. С 1 марта до 1 июня 2022 г. включительно банк предлагает сниженный тариф на услугу "Онлайн-инкассация в АДМ" на 2 месяца с даты подключения услуги.

Стоимость услуги на два месяца в рамках акции – 0,1% от суммы внесенных наличных, но не менее 15 000 рублей в месяц. Далее целевой тариф будет устанавливаться по соглашению с клиентом.

Акция действует для клиентов, имеющих расчетный счет в банке "Открытие", включая тех, у кого уже установлены автоматизированные депозитные машины. Единственное ограничение – установка максимум трех АДМ для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риск хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни. По заказу корпоративных клиентов банк "под ключ" организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины, направляя по SMS персональные коды для внесения наличных.

Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных сопроводительных документов: они просто не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество – проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как за счет технологий распознавания автоматизированная депозитная машина обладает максимальной точностью.

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Теги:
Банки
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