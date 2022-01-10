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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Каждая третья покупка клиентов ВТБ совершается по картам "Мир"

05 марта 2022 11:25  [67] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Каждая третья покупка клиентов ВТБ совершается по картам "Мир". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, спрос на карты "Мир" среди клиентов ВТБ существенно вырос за последнюю неделю. Сегодня на них приходится уже треть транзакций по картам банка и свыше четверти оборота, а спрос на выпуск цифрового "Мира" за неделю увеличился в 5 раз.

Всего за неделю доля транзакций по национальным платежным картам в общем обороте розничных клиентов ВТБ увеличилась с 22% до 27%. Количество операций по ним сегодня составляет 34% от общего объема против 26% неделей ранее.

За последнюю неделю клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт "Мир", чем неделей ранее. Повышенный спрос наблюдается на цифровые карты: за неделю пользователи ВТБ Онлайн оформили в пять раз больше таких карт, чем за предыдущую неделю. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил для клиентов 11,8 млн национальных платежных карт.

При этом на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, Mastercard и "Мир". Все операции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт, поэтому клиенты могут продолжать совершать привычные операции в любых торговых точках.

Сеть ВТБ работает без ограничений. Сотрудники ВТБ работают в интересах клиентов в режиме 24/7, банк выводит в работу свои дополнительные офисы в выходные.

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Теги:
Банки ВТБ
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