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Общество

Движение на участке улицы Тургенева временно приостановят с 6 марта

05 марта 2022 14:22  [71] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение на участке улицы Тургенева временно приостановят с 6 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в связи с прокладкой инженерных сетей на участке ул.Тургенева - от ул.Сеченова до пер.Бойновского - с 6 марта по 17 апреля будет временно ограничено движение транспорта.

В департаменте порекомендовали водителям объезжать закрытый участок дороги по ул.Сеченова и ул.Ковровской.

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Теги:
движение Дороги
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