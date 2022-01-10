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Движение на участке улицы Тургенева временно приостановят с 6 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в связи с прокладкой инженерных сетей на участке ул.Тургенева - от ул.Сеченова до пер.Бойновского - с 6 марта по 17 апреля будет временно ограничено движение транспорта.
В департаменте порекомендовали водителям объезжать закрытый участок дороги по ул.Сеченова и ул.Ковровской.
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