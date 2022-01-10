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Общество

Евгений Люлин: "Мы встречаем жителей Донбасса как родных и делаем всё, чтобы помочь пережить это сложное время"

05 марта 2022 14:40  [35] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

"Сегодня жители Донбасса находятся в нелегкой ситуации. Люди вынуждены покидать свои дома – с маленькими детьми, пожилыми родителями. Мы встречаем их как родных и делаем всё, чтобы помочь пережить это сложное время" - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер Заксобрания побывал в Дзержинске в лагере "Город спорта", где поздравил женщин и детей Донбасса с наступающим праздником 8 марта.

"Международный женский день – это повод лишний раз выразить нашим любимым женщинам свое восхищение. Мы не просто дарим конфеты, цветы, говорим хорошие слова, мы дарим частичку себя, своего душевного тепла!", - отметил Евгений Люлин.

Он рассказал, что приехал не только поздравить, но и пообщаться, посмотреть, как живут вынужденные переселенцы.

"Важно отметить, что все бытовые вопросы решаются, организовано медицинское обслуживание. Я спросил, что еще нужно сделать, какие есть проблемы. Выяснили, что необходима еще одна стиральная машина, остальное – это оформление документов. Глаза у людей были с одной стороны радостные, ведь они слышат поздравления, получают подарки. Но в этих же глазах чувствуются печаль, беспокойство и волнение. Они здесь, а их мужья, отцы остались там. Они ждут от них весточку. Конечно, им здесь нравится, но очень хочется домой! Главным подарком на сегодняшнем мероприятии стал прекрасный концерт в исполнении военного оркестра. Верим в то, что скоро всё нормализуется. Главное, что мы вместе!" - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
ДНР Евгений Люлин Мнения
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