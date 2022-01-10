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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Глеб Никитин призвал нижегородцев не скупать продукты

05 марта 2022 17:19  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин призвал нижегородцев не скупать продукты. Об этом губернатор Нижегородской области написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в любой ситуации самое опасное - паника.

"Не нагнетайте, не скупайте продукты! И не реагируйте на первые же разглагольствования псевдоэкспертов, стремящихся привлечь к себе внимание паническими прогнозами", - написал глава региона.

Также Глеб Никитин прокомментировал ранее появлявшиеся сообщения о дефиците сахара в регионе.

"Сахар производится в России и в Нижегородской области. Из нашей же сахарной свёклы. Рисков по нему никаких. И на штабе представители торговли меня заверили: сахар в регионе есть", - написал он.

Также губернатор отметил, что если ситуация с повышенным спросом на продукты продолжится, то магазины начнут ограничивать продажу отдельных товаров в одни руки. Минпромторг и Минсельхоз эту идею уже поддержали.

Ранее Минпромторг Нижегородской области сообщил, что дефицита сахарного песка не наблюдается.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

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Теги:
Глеб Никитин Продовольствие
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