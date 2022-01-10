Фото:
Глеб Никитин призвал нижегородцев не скупать продукты. Об этом губернатор Нижегородской области написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в любой ситуации самое опасное - паника.
"Не нагнетайте, не скупайте продукты! И не реагируйте на первые же разглагольствования псевдоэкспертов, стремящихся привлечь к себе внимание паническими прогнозами", - написал глава региона.
Также Глеб Никитин прокомментировал ранее появлявшиеся сообщения о дефиците сахара в регионе.
"Сахар производится в России и в Нижегородской области. Из нашей же сахарной свёклы. Рисков по нему никаких. И на штабе представители торговли меня заверили: сахар в регионе есть", - написал он.
Также губернатор отметил, что если ситуация с повышенным спросом на продукты продолжится, то магазины начнут ограничивать продажу отдельных товаров в одни руки. Минпромторг и Минсельхоз эту идею уже поддержали.
Ранее Минпромторг Нижегородской области сообщил, что дефицита сахарного песка не наблюдается.
Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+