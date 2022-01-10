Первенство Нижнего Новгорода по фигурному катанию откроется 9 марта Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первенство Нижнего Новгорода по фигурному катанию откроется 9 марта. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта городской администрации.

Согласно информации, соревнования пройдут 9-10 марта в МБУ СШ «ДС "Северная звезда".

В первенстве примут участие около 120 спортсменов из спортивных учреждений города Нижнего Новгорода: ГБУ НО СШОР по ЛВС, ГБУ НО ФОК "Мещерский", МБУ СШ "ДС "Северная звезда", МБУ СШ "ДС "Юность", МБУ СШ "ДС "Заречье".

Соревнования пройдут в одиночном катании по разрядам: КМС, I, II, III спортивные разряды, I, II, III юношеские спортивные разряды.

Ранее мэр Нижнего Новгорода в своем Telegram-канале сообщил, что в городе более 200 тыс. детей занимаются спортом, а за прошлый год юные нижегородские спортсмены завоевали 486 медалей во всероссийских первенствах и соревнованиях.