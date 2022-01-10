Теплоэнерго
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
05 марта 2022 21:09  [148] Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против всех нарушающих права россиян иностранцев
05 марта 2022 19:09  [258] Эксперт-мониторинг событий с 25 февраля по 5 марта 2022 года от АНО "Минин-центр"
05 марта 2022 10:30  [234] Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ
05 марта 2022 10:15  [267] Россия объявила режим тишины и открыла коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи
04 марта 2022 11:21  [875] НАТО отказалось оказать поддержку Украине
04 марта 2022 11:12  [581] Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ
04 марта 2022 11:05  [414] Украина использует запрещенные методы: Мирные жители в качестве "живого щита"
04 марта 2022 09:33  [426] Восстановлена работа официального сайта Заксобрания Нижегородской области
03 марта 2022 16:05  [707] Бывший глава Шарангского района Олег Зыков предстанет перед судом
03 марта 2022 10:56  [497] "Единая Россия" переформатирует народную программу под антикризисные задачи
Политика

Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против всех нарушающих права россиян иностранцев

05 марта 2022 21:09  [148] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против всех нарушающих права россиян иностранцев. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, документ расширяет действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", предусматривающего ограничительные меры только в отношении граждан США.

Действующий закон предполагает применение таких мер, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, на распоряжение имуществом, приостановление деятельности подконтрольных гражданам из черного списка юридических лиц, а также приостановление их полномочий в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Это касается американцев, включенных в список МИД РФ.

Новый закон распространяет действующие в законодательстве меры на иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных российским Министерством иностранных дел в соответствующие списки.

Согласно документу, санкции могут быть применены к иностранцам также за использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан, за причастность к их похищению или незаконному лишению свободы и за вынесение необоснованных и несправедливых приговоров в отношении них и необоснованное юридические преследование.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph