Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против всех нарушающих права россиян иностранцев Политика

Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против всех нарушающих права россиян иностранцев. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, документ расширяет действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", предусматривающего ограничительные меры только в отношении граждан США.

Действующий закон предполагает применение таких мер, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, на распоряжение имуществом, приостановление деятельности подконтрольных гражданам из черного списка юридических лиц, а также приостановление их полномочий в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Это касается американцев, включенных в список МИД РФ.

Новый закон распространяет действующие в законодательстве меры на иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных российским Министерством иностранных дел в соответствующие списки.

Согласно документу, санкции могут быть применены к иностранцам также за использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан, за причастность к их похищению или незаконному лишению свободы и за вынесение необоснованных и несправедливых приговоров в отношении них и необоснованное юридические преследование.