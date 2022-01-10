Нижегородские муниципалитеты приглашаются к участию в конкурсе "Города для детей" Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские муниципалитеты приглашаются к участию во всероссийском конкурсе "Города для детей". Об этом сообщает пресс-служба региона.

Заявки в одной из четырех номинаций: "В фокусе - семья", "Живые традиции", "Моя семья и истории родного края", "Мы помним!"; принимаются до 15 марта на сайте проекта.

Участвовать могут административные центры субъектов РФ, населённые пункты с населением от 20 до 100 тысяч человек, сельские поселения.

В рамках конкурса в муниципалитетах пройдут социально значимые мероприятия, направленные на продвижение традиционных семейных ценностей, привлекать к проведению мероприятий семьи с детьми, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Муниципалитеты-победители будут объявлены в конце года.

Напомним, конкурс "Города для детей" проводится с 2019 года. Организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Ассоциация малых городов России.

В 2021 году Приволжский федеральный округ представляли 33 участника. От Нижегородской области - г.о.г. Бор, п.г.т. Красные Баки, г.о.г. Арзамас, г.о.г. Первомайск.