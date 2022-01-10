Полиция призывает нижегородцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях 6 марта
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Полиция призывает нижегородцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях 6 марта. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов страны. Федеральным руководством Министерства внутренних дел даны поручения о реализации на местах комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка.
Граждан призывают не реагировать воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков родственников, знакомых и детей.
МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.
Провокаторы и агрессивные по отношению к правоохранителям граждане будут незамедлительно задерживаться.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+