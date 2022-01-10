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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Политика

Полиция призывает нижегородцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях 6 марта

06 марта 2022 12:43  [142] Политика
Полиция призывает нижегородцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях 6 марта

Полиция призывает нижегородцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях 6 марта

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Полиция призывает нижегородцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях 6 марта. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов страны. Федеральным руководством Министерства внутренних дел даны поручения о реализации на местах комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка.

Граждан призывают не реагировать воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков родственников, знакомых и детей.

МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности.

Провокаторы и агрессивные по отношению к правоохранителям граждане будут незамедлительно задерживаться.

 

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Теги:
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